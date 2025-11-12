Juventus może stracić gwiazdę. Rozmowy o kontrakcie wstrzymane

10:19, 12. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Kenan Yildiz wciąż nie porozumiał się z Juventusem w sprawie nowego kontraktu. Według „La Gazzetty dello Sport” rozmowy zostały wstrzymane, a zainteresowanie 19-letnim Turkiem rośnie wśród europejskich gigantów.

Luciano Spalletti
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Yildiz wstrzymuje rozmowy z Juventusem. Arsenal, Chelsea i Real obserwują sytuację

Kenan Yildiz i Juventus znaleźli się w trudnym momencie negocjacji dotyczących przedłużenia umowy. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, rozmowy między dyrektorem Damienem Comollim a przedstawicielami zawodnika zostały wstrzymane po ostatnim spotkaniu w Turynie. Sytuacja jest napięta, a podpis pod kontraktem nigdy nie był tak niepewny jak teraz.

Yildiz dołączył do Juventusu w 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayernu Monachium. Dwa lata później podpisał kontrakt ważny do czerwca 2029 roku, który gwarantuje mu 1,7 miliona euro netto rocznie. W hierarchii płacowej klubu tylko pięciu piłkarzy zarabia mniej. To Perin, Cabal, Adzic, Miretti i Pinsoglio.

Problemem pozostają finanse. Różnica między żądaniami agenta a ofertą klubu wynosi około miliona euro rocznie. Yildiz oczekuje 6 milionów, podczas gdy Juventus jest gotów zaproponować maksymalnie 5. Comolli pozostaje nieugięty, a zawodnik i jego otoczenie zdecydowali o wstrzymaniu dalszych rozmów do czasu nowej propozycji.

Na boisku Turek potwierdza swoją wartość. W tym sezonie rozegrał 14 meczów w Serie A i Lidze Mistrzów, zdobywając 3 gole i notując 4 asysty. W barwach pierwszej drużyny ma już 98 występów, 19 bramek i 15 asyst. To imponujący bilans jak na zawodnika wciąż będącego na początku kariery.

Według „La Gazzetty dello Sport” sytuację może rozwiązać jedynie interwencja Johna Elkanna, który może osobiście zaangażować się w negocjacje, by zatrzymać największy talent Bianconerich. W klubie zdają sobie sprawę, że Yildiz jest jednym z najcenniejszych aktywów drużyny.

Tymczasem na horyzoncie pojawili się potężni rywale. Arsenal, Chelsea i Real Madryt uważnie obserwują rozwój sytuacji, a Juventus wycenia swojego piłkarza na 100 milionów euro. Jeśli rozmowy nie zostaną wznowione, Yildiz może wkrótce stać się bohaterem jednego z największych transferów nadchodzącego lata.

