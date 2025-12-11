Juventus i Milan otrzymali propozycję. Ligowy rywal zaoferował swoje usługi

17:07, 11. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttomercatoweb

Juventus i AC Milan otrzymali dość zaskakującą propozycję transferu. Adam Marusić z Lazio zaoferował swoje usługi turyńczykom oraz mediolańczykom - informuje "Tuttomercatoweb".

Piłkarze Lazio
Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Juventus i AC Milan dziś łączy jedna postać – Massimiliano Allegri. Włoski szkoleniowiec święcił największe sukcesy w karierze, zasiadając na ławce Starej Damy. Dziś jednak trenuje Rossonerich, z którymi od początku sezonu prezentuje świetną formę. Mediolańczycy dziś zasiadają nawet na fotelu lidera Serie A. Wkrótce między tymi klubami może natomiast rozpocząć się walka o transfer.

Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że zarówno Juventus oraz AC Milan otrzymali bardzo ciekawą jak i zaskakującą propozycję. Do tych zespołów zgłosił się ligowy rywal. Otóż Adam Marusić, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio, zaoferował wraz z agentem swoje usługi czołowym zespołom Serie A.

Dziś jednak trudno przewidzieć, jak rozstrzygnie się sytuacja Adama Marusicia. Doświadczony reprezentant Czarnogóry nie może dogadać się z Lazio. Jego kontrakt zbliża się ku końcowi, a obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Defensor wraz ze swoim otoczeniem zatem szuka rozwiązania, oferując swoje usługi innym zespołom.

Adam Marusić jest bez wątpienia ikoną Lazio. 33-latek reprezentuje barwy stołecznego zespołu od 2017 roku. Dotychczas reprezentant Czarnogóry rozegrał aż 330 spotkań w koszulce Biancocelestich. Udało mu się zgromadzić na koncie 15 trafień oraz 17 asyst.

