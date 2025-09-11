Juventus w letnim okienku pozyskał Jonathana Davida. Tymczasem o tym transferze wypowiedział się na łamach "Tuttosport" sam Jesse Marsch. Selekcjoner kanadyjskiej kadry uważa, że Stara Dama dokonała hitowego wzmocnienia.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Jesse Marsch o Jonathanie Davidzie: Juventus zrobił świetny interes

Juventus ma za sobą niezwykle pracowite letnie okienko transferowe. Stara Dama długo musiała czekać swoim kibicom, ale finalnie udało im się dopiąć wiele interesujących wzmocnień. Niewątpliwie, na papierze ciekawie zapowiada się przyjście Jonathana Davida z Lille OSC. Kanadyjczyk zdążył już zadebiutować we włoskim zespole i pokazał się z bardzo dobrej strony.

Tymczasem temat przenosin Jonathana Davida do Juventusu poruszył sam Jesse Marsch. Selekcjoner reprezentacji Kanady w rozmowie z „Tuttosport” przekonywał, że Stara Dama zrobiła świetny interes. 51-latek uważa 25-latka za znakomitego zawodnika, którego wyróżnia wszechstronność i boiskowa inteligencja.

– Sprowadzając go, Juventus zapewnił sobie zawodnika wyjątkowej klasy. Jest inteligentny, potrafi grać na różnych pozycjach w ataku, sam lub w duecie z innym napastnikiem. To fantastyczny gracz i napastnik najwyższej klasy. Myślę, że Juve zrobiło świetny interes – powiedział Jesse Marsch cytowany przez serwis „JuvePoland”.

Jonathan David dotychczas rozegrał dwa spotkania w koszulce Juventusu. Reprezentant Kanady może się pochwalić jednym trafieniem. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Parmie Calcio.