Juventus już w styczniowym okienku może sprzedać Dusana Vlahovicia. Serbski napastnik został już wyceniony. Stara Dama oczekuje ofert w granicach 15-20 milionów euro - donosi calciomercato.it.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović wyceniony przez Juventus

Juventus kilka tygodni temu pokonał w świetnym stylu Inter Mediolan rezultatem 4:3. Od tego momentu podopieczni Igora Tudora zaliczyli spory regres. Każdy kolejny mecz Starej Damy kończył się remisem. A ostatnio turyńczycy podzielili się punktami w starciu przeciwko Villarreal w rozgrywkach Ligi Mistrzów (2:2).

W ostatnich miesiącach często w kontekście Juventusu mówi się o przyszłości klubowej Dusana Vlahovicia. Reprezentant Serbii stanowi o sile zespołu, ale klub niespecjalnie wiąże przyszłość z zawodnikiem. Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje serwis calciomercato.it. Otóż Stara Dama postanowiła wycenić napastnika. Klub oczekuje za 25-latka ofert w granicach 15-20 milionów euro.

Dusan Vlahović wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Serbski napastnik znajduje się w kręgu zainteresowań m.in. Manchesteru United. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w sprawie przyszłości 25-latka. Najbliższe tygodnie zapowiadają się niezwykle ciekawie dla wychowanka Partizana Belgrad.

W obecnym sezonie Dusan Vlahović rozegrał siedem spotkań w koszulce Juventusu. Napastnik może pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców. 25-latek może również pochwalić się jedną asystą.