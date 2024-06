Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Khephren Thuram blisko transferu do Juventusu

Juventus jeszcze w trakcie ubiegłego sezonu zdecydował się zwolnić z funkcji trenera Massimiliano Allegriego. Obowiązki włoskiego szkoleniowca w przyszłej kampanii przejmie Thiago Motta, który jakiś czas temu oficjalnie został zaprezentowany jako opiekun Starej Damy. To jednak nie koniec zmian w zespole z Turynu, bowiem w nadchodzących dwóch miesiącach do klubu trafią nowi zawodnicy. Coraz więcej wskazuje na to, że piłkarzem Bianconeri zostanie Douglas Luiz. Mimo to, niewykluczone, że drugą linię wzmocni jeszcze jeden gracz.

Jak podaje La Gazzetta dello Sport, Khephren Thuram, który od dłuższego czasu znajduje się na radarze Juventusu, dał zielone światło na przeprowadzkę do Turynu. Francuz jest otwarty na zmianę barw klubowych i cieszy się z możliwości gry we Włoszech. Aktualnie prowadzone są rozmowy ws. kwoty transferu pomiędzy Juventusem a Niceą. Włoski zespół chce nieco obniżyć cenę, ponieważ drużyna z Lazurowego Wybrzeża wyceniła zawodnika na 25 milionów euro. Stara Dama stara się zbić tę kwotę do ok. 18-20 mln euro.

Prawdopodobnie w transakcję może zostać włączony Moise Kean. Przyjście nowego szkoleniowca sprawiło, że przyszłość napastnika spowita jest mgłą. Thiago Motta według doniesień z Włoch nie widzi go w swoich planach na następny sezon.

Khephren Thuram w barwach Nicei w ubiegłej kampanii rozegrał 29 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Bratem 23-latka jest Marcus Thuram, który aktualnie jest piłkarzem Interu Mediolan. Z kolei ich tata Lilian, w przeszłości był piłkarzem Juventusu, którego barwy reprezentował w latach 2001-2006.