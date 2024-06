Romano potwierdza duży transfer Juventusu. Wzmocnienie prosto z Premier League

Douglas Luiz w nadchodzących dniach zostanie zawodnikiem Juventusu, potwierdził Fabrizio Romano ogłaszając swoje słynne stwierdzenie "here we go". Znany dziennikarz poinformował, że Stara Dama osiągnęła porozumienie z Aston Villą.

Douglas Luiz zostanie zawodnikiem Juventusu

Douglas Luiz jest o krok od dołączenia do Juventusu. Brazylijski pomocnik przejdzie badania medyczne w Stanach Zjednoczonych w poniedziałek lub wtorek, podczas gdy Bianconeri i Aston Villa wymieniają dokumenty transferowe.

Według doniesień Sky Sport, a także Fabrizio Romano umowa jest już prawie sfinalizowana. Jedynym krokiem pozostaje teraz przeprowadzenie badań medycznych. Ponieważ Douglas Luiz przebywa w Stanach Zjednoczonych z reprezentacją Brazylii na Copa America, testy odbędą się właśnie tam.

W ramach transferu, Aston Villa oprócz gotówki otrzyma także dwóch młodych zawodników Juventusu – Enzo Barrenecheę i Samuela Iling-Juniora. Stara Dama zachowa jednak 10 procent z przyszłej sprzedaży tych zawodników. Kwota wynosi 22 miliony euro plus dodatkowe bonusy, co sprawia, że łączny koszt transferu Douglasa Luiza wyniesie 50 milionów euro.

Początkowo, w ramach wymiany miał znaleźć się Weston McKennie, ale nie udało mu się dojść do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu z Aston Villą. McKennie chciał również otrzymać bonus od Juventusu za odejście, co skomplikowało negocjacje. W rezultacie, Bianconeri zastąpili go Enzo Barrenecheą.

Douglas Luiz to utalentowany pomocnik, który ma za sobą udane sezony w Aston Villi. Jego przybycie do Juventusu wzmocni linię pomocy Bianconerich, dodając kreatywności i stabilności. Włoski klub liczy na to, że Brazylijczyk pomoże im w walce o najwyższe cele w Serie A oraz w europejskich pucharach.

