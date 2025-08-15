Juventus dopiął swego. Porozumienie z PSG!

Juventus będzie miał "nowego" napastnika. Bianconeri osiągnęli porozumienie z Paris Saint-Germain, a do Turynu przeniesie się Randal Kolo Muani. Znamy warunki tego transferu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus sięga po znanego sobie snajpera

Tuttosport potwierdza – Juventus sfinalizował negocjacje z Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani, który występował w Turynie na zasadzie półrocznego wypożyczenia, na podobnej zasadzie po raz drugi dołączy do Bianconerich. Podobnej, ponieważ tym razem Stara Dama po sezonie będzie musiała wykupić 31-krotnego reprezentanta Francji.

Juventus zapłaci 10 milionów euro za roczne wypożyczenie 26-latka, a po zakończeniu sezonu 2025/26 będzie musiał przelać na konto PSG 45 milionów. W ten sposób Kolo Muani definitywnie rozstanie się z ekipą z Parc des Princes i zostanie piłkarzem drużyny z Allianz Stadium.

Były zawodnik Eintracht Frankfurt w lecie 2023 roku został kupiony przez Paryżan za 95 milionów euro. W koszulce Les Rouge-et-Bleu rozegrał 54 spotkania, w których strzelił 11 goli i zanotował 7 asyst, a po półtorej roku trafił do Turynu. W Juve udało mu się zaliczyć 22 mecze – jego dorobek ofensywny to 10 bramek i 3 ostatnie podania.