Milan chce napastnika z Premier League. To będzie głośny transfer

Milan szuka nowego napastnika. Według portalu "talkSPORT", Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace wyraził chęć dołączenia do klubu z Serie A.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jean-Philippe Mateta rozważa transfer do Serie A

AC Milan w bieżącym sezonie ligowym poniósł dotąd jedną porażkę. Na inaugurację rozgrywek Serie A Rossoneri niespodziewanie przegrali z Cremonese (1:2). Obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc zaledwie punkt do liderującego Interu Mediolan.

Na radarze Rossonerich znalazł się Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Według doniesień „talkSPORT”, 28-letni Francuz jest zainteresowany transferem do Serie A. Choć londyński klub rozważał przedłużenie kontraktu Matety, sam zawodnik jest gotowy na nową przygodę w nadchodzących miesiącach. Milan widzi w nim potencjalnego lidera ataku.

Jean-Philippe Mateta ugruntował swoją pozycję w Crystal Palace od czasu transferu z FSV Mainz 05. Początkowo potrzebował czasu, aby zaaklimatyzować się w Premier League, lecz pod wodzą Olivera Glasnera w ostatnich trzech latach pokazuje pełnię swoich możliwości. Nie jest jednak jasne, czy Francuz będzie naciskał na zimowy transfer.

W sezonie 2025/26 Mateta prezentuje znakomitą formę. W 31 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 10 bramek i zanotował dwie asysty. Jego skuteczność przykuły uwagę topowych klubów, w tym Manchesteru United, który również interesuje się 28-latkiem. Kontrakt Matety na Selhurst Park obowiązuje do czerwca 2027 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia francuskiego napastnika na 40 milionów euro.