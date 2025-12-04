Juventus analizuje sytuację Milika. Ten scenariusz jest bardzo możliwy

Arkadiusz Milik po raz ostatni rozegrał mecz półtora roku temu. Od tego momentu ciągle boryka się z licznymi kontuzjami. Według serwisu Calciomercato zimą może zmienić klub. Juventus analizuje jego sytuacje i rozważa rozwiązanie kontraktu.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik może zmienić klub. Juventus rozważa rozwiązanie kontraktu

Arkadiusz Milik od czerwca 2024 roku ani razu nie pojawił się na boisku w oficjalnym meczu. Po raz ostatni mogliśmy go oglądać w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą. W sparingu przed Mistrzostwami Europy 2024 doznał kontuzji kolana, która jak się później okazało, była tylko początkiem tragedii napastnika. Gdy wydawało się, że wrócił do zdrowia, pojawiła się kolejna kontuzja.

W efekcie Milik nie gra od ponad 500 dni. Mimo kontuzji Juventus zaproponował mu przedłużenie kontraktu o kolejne dwa lata. Był to jednak celowy zabieg, mający na celu rozłożenie wynagrodzenia 31-latka. Stara Dama tak naprawdę nie wiążę z nim przyszłości.

Najnowsze doniesienia z Włoch tylko to potwierdzają. Jak poinformował serwis Calciomercato, niewykluczone, że w styczniu Polak zmieni otoczenie. Mało prawdopodobne jest, aby zgłosił się po niego inny klub, płacąc za transfer. Realnym scenariuszem jest rozwiązanie kontraktu, które obecnie analizuje Juventus. Przypomnijmy, że taka opcja była również brana pod uwagę w przeszłości.

Milik trafił do Turynu latem 2022 roku z Marsylii. Po rocznym wypożyczeniu został wykupiony na stałe przez Juventus. W barwach Starej Damy wystąpił w 75 meczach, w których zdobył 17 goli i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku.