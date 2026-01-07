Borussia wypożyczy skrzydłowego. Możliwe miękkie lądowanie

Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Julien Duranville nie ma szans na regularną grę w Borussii Dortmund. Dlatego niemiecki klub planuje wypożyczyć 19-letniego skrzydłowego. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, reprezentant Belgii może wylądować w Sevilli.

Niko Kovac - trener Borussii Dortmund
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Julien Duranville przymierzany do Sevilli

Julien Duranville uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia, jednak na ten moment nie może liczyć na regularną grę w podstawowym składzie Borussii Dortmund. W zespole BVB panuje bardzo duża konkurencja w formacji ofensywnej, co znacząco ogranicza szanse 19-letniego skrzydłowego na występy. Trener drużyny Die Borussen – Niko Kovac – stawia obecnie na bardziej doświadczonych zawodników, przez co młody Belg nie otrzymuje satysfakcjonującej liczby minut na boisku.

Z tego względu dwukrotny reprezentant Belgii podczas trwającego zimowego okienka transferowego najprawdopodobniej uda się na półroczne wypożyczenie do innego zespołu. Borussia Dortmund chce, aby piłkarz systematycznie grał, rozwijał się i za kilka miesięcy wrócił na Signal Iduna Park jako bardziej ukształtowany zawodnik.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, zainteresowanie czasowym sprowadzeniem Juliena Duranville’a wykazuje Sevilla. La Liga mogłaby okazać się bardzo ciekawym kierunkiem dla technicznie uzdolnionego skrzydłowego.

Lewy napastnik występuje w barwach ekipy BVB od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Niemiec z Anderlechtu Bruksela za 8,5 miliona euro. Duranville w aktualnej kampanii nie rozegrał ani jednego spotkania, a łącznie zanotował 27 meczów, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.