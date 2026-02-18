FC Barcelona interesuje się Julianem Alvarazem. Jak się okazuje, inny wielki klub może pokrzyżować plany Dumy Katalonii. Zawodnik Atletico Madryt znajduje się również na celowniku Manchesteru United - informuje hiszpański "Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester United obserwuje Juliana Alvareza

FC Barcelona od dłuższego czasu rozgląda się za nowym napastnikiem. Lada moment może bowiem dojść do rozstania z Robertem Lewandowskim. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa wraz z końcem sezonu. Duma Katalonii ma na oku wielu zawodników, ale najczęściej wymienia się nazwisko Juliana Alvareza w kontekście przeprowadzki do mistrza Hiszpanii.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości zawodnika Atletico Madryt. Hiszpański „Sport” zdradza, że wcale nie musi dojść do transferu Argentyńczyka do FC Barcelony. Duma Katalonii będzie miała bowiem bardzo groźnego rywala. Otóż mistrz świata znalazł się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United.

Transfer Juliana Alvareza będzie jednak trudnym wyzwaniem dla zainteresowanych klubów. Jakiś czas temu Atletico Madryt odrzuciło ofertę za swoją gwiazdę w wysokości aż 120 milionów euro. Los Colchoneros nie chcą rozstawać się z argentyńskim snajperem, więc zarówno FC Barcelona jak i Manchester United muszą wyłożyć na stół jeszcze większe pieniądze.

Julian Alvarez w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Atletico Madryt. Mistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także sześć asyst.