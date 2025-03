Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Juan Foyth na celowniku Atletico Madryt

W tym momencie w kadrze Atletico Madryt znajduje się tylko jeden nominalny prawy obrońca, a mianowicie Nahuel Molina, który często ma wahania formy. Dlatego na tej pozycji zazwyczaj występuje Marcos Llorente. 30-letni Hiszpan przez większość kariery grał w środku pola, ale Diego Simeone postanowił przekwalifikować go na wahadłowego. Jednym z głównych celów stołecznego klubu podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie właśnie pozyskanie nowego prawego obrońcy.

Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “TodoFichajes.com” wynika, że na celowniku Atletico Madryt znalazł się Juan Foyth. 27-letni Argentyńczyk od kilku sezonów imponuje formą w barwach Villarrealu, co nie umknęło uwadze zespołu ze stolicy Hiszpanii. Klauzula odstępnego bocznego defensora wynosi aż 55 milionów euro, aczkolwiek powinien być on dostępny w niższej cenie, gdyż umowa tego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony [WIDEO]

18-krotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej od października 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio de la Ceramica z Tottenhamu Hotspur. Na początku prawy obrońca grał dla hiszpańskiej drużyny na podstawie wypożyczenia, a kampanię później został wykupiony za 15 milionów euro. W trwającym sezonie Juan Foyth rozegrał 10 meczów i zdobył 1 bramkę. Warto dodać, że wahadłowy dopiero w grudniu wrócił po poważnej kontuzji kolana.