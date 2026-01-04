Udinese przechytrzy Milan. Kolumbijczyk zagra u Runjaicia

Juan Arizala, który był o krok od Milanu, ostatecznie przejdzie do Udinese Calcio. 20-letni Kolumbijczyk lada moment wyląduje we Włoszech - podaje Fabrizio Romano.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić - trener Udinese Calcio

Juan Arizala przeniesie się do Udinese Calcio

Juan Arizala uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych kolumbijskich piłkarzy młodego pokolenia. 20-letni lewy obrońca, który z powodzeniem może występować także jako skrzydłowy, tej zimy ma przenieść się do Europy. Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że utalentowany zawodnik Independiente Medellin trafi do Milanu. Negocjacje były bardzo zaawansowane, jednak transfer ostatecznie upadł na ostatniej prostej.

Mimo to Arizala i tak wyląduje w Serie A, choć w innym klubie. Jak poinformował Fabrizio Romano, Kolumbijczyk jest o krok od podpisania kontraktu z Udinese Calcio. Piłkarz w najbliższych dniach przyleci do Włoch, przejdzie testy medyczne i sfinalizuje umowę.

W drużynie Kosty Runjaicia będzie miał większe szanse na regularne występy w pierwszym składzie niż w Milanie, co miało kluczowe znaczenie przy wyborze nowej drużyny. Koszt transferu ma wynieść kilka milionów euro.

Kolumbijski wahadłowy wyróżnia się szybkością, agresywnym odbiorem oraz dużą aktywnością w ofensywie. Przenosiny na Stadio Friuli będą jego pierwszym zagranicznym wyjazdem i ważnym krokiem w karierze. Arizala jest wychowankiem Cyclones Cali, a od 2024 roku występuje w Independiente Medellin, dla którego rozegrał 54 mecze, strzelając 3 gole oraz notując 1 asystę.