Sensacyjne wzmocnienie Milanu. Transakcja na ostatniej prostej

AC Milan jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Juanem Arizalą - poinformowali zgodnie dwaj szanowani dziennikarze, Matteo Moretto oraz Fabrizio Romano. 20-letni lewy obrońca na co dzień gra w kolumbijskim Independiente Medellin.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juan Arizala

Juan Arizala o krok od Milanu

AC Milan zapowiada dużą aktywność podczas zbliżającego się wielkimi krokami zimowego okienka transferowego i wiele wskazuje na to, że wywiąże się ze złożonych kibicom obietnic. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na poważne wzmocnienia składu, które zwiększą rywalizację w kluczowych formacjach.

Celem mediolańskiego klubu jest utrzymanie wysokiej intensywności przez całą rundę rewanżową, by skutecznie walczyć o scudetto i uniknąć problemów kadrowych, które w ostatnich miesiącach kilkukrotnie dawały się we znaki drużynie z San Siro.

Jak zgodnie podają Matteo Moretto oraz Fabrizio Romano, włoski gigant jest już bardzo blisko sfinalizowania pierwszego styczniowego transferu. AC Milan ma być o krok od pozyskania Juana Arizali, 20-letniego lewego obrońcy z Independiente Medellin.

Kolumbijski wahadłowy uchodzi za jeden z ciekawszych talentów w swojej lidze, zwłaszcza ze względu na szybkość, agresywne odbiory oraz umiejętność napędzania akcji ofensywnych. Transfer do Mediolanu byłby jego pierwszym wyjazdem z ojczyzny i jednocześnie ogromnym krokiem w karierze.

Juan Arizala jest wychowankiem Cyclones Cali, a od kilku lat regularnie rozwija się w barwach Independiente Medellin. W styczniu 2024 roku awansował do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał już 50 spotkań, zdobywając 3 bramki oraz notując 1 asystę. Młodzieżowy reprezentant Kolumbii mierzy 183 centymetry i najlepiej czuje się na lewej flance, gdzie łączy dynamikę z odpowiedzialnością taktyczną. Wszystko wskazuje na to, że perspektywiczny defensor tej zimy zasili szeregi Milanu.