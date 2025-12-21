Atletico Madryt chce napastnika Manchesteru United

Joshua Zirkzee najpewniej odejdzie z Manchesteru United w poszukiwaniu regularnej gry. Jednym z klubów mających chrapkę na sprowadzenie holenderskiego napastnika jest Atletico Madryt - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Joshua Zirkzee przymierzany do Atletico Madryt

Joshua Zirkzee nie może liczyć na regularne występy w barwach Manchesteru United, dlatego już w styczniowym okienku transferowym ma opuścić Old Trafford. 24-letni napastnik zdaje sobie sprawę, że aby pojechać na mistrzostwa świata 2026 z reprezentacją Holandii, musi być zawodnikiem podstawowego składu. Ruben Amorim nie jest jednak w stanie zagwarantować mu takiej roli, co znacząco przyspiesza decyzję o zmianie klubu.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zespołów zainteresowanych sprowadzeniem Zirkzee jest Atletico Madryt. Stołeczny klub planuje wzmocnić formację ofensywną i uważnie przygląda się sytuacji zdolnego atakującego.

Liderem wyścigu o podpis snajpera pozostaje jednak AS Roma, a ponadto obserwują go także AC Milan czy West Ham United. Manchester United wycenił swojego piłkarza na 45 milionów euro, licząc na transfer definitywny lub wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.

Sześciokrotny reprezentant Holandii trafił do Manchesteru United latem 2024 roku z Bolonii za niespełna 43 miliony euro. Od tego czasu rozegrał 60 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a fachowy portal „Transfermarkt” wycenia napastnika na około 25 milionów euro. Nadchodzące miesiące bez wątpienia będą kluczowe dla dalszego rozwoju kariery Joshuy Zirkzee.