saolab / Alamy Na zdjęciu: Joselu

Joselu na celowniku Al-Ittihad

Joselu przebywa w Realu Madryt na zasadzie wypożyczenia z Espanyolu Barcelona. Królewscy mogą wykupić napastnika za 1,5 miliona euro, przy czym czasowe pozyskanie 34-latka kosztowało 500 tysięcy euro. Los Blancos nadchodzącego lata są gotowi aktywować klauzulę i sprowadzić go na zasadzie transferu definitywnego, choć przekazali swojemu piłkarzowi, że po przyjściu Kyliana Mbappe oraz Endricka może on otrzymywać jeszcze mniej minut. Gdyby dziesięciokrotny reprezentant Hiszpanii zdecydował się na zmianę otoczenia, to na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania.

Mierzący 191 centymetrów wzrostu snajper podobno znajduje się na celowniku Manchesteru United, a według Jose Felixa Diaza w kierunku doświadczonego zawodnika spogląda również Al-Ittihad. Joselu w saudyjskim zespole mógłby zastąpić Karima Benzemę, który kompletnie nie zaaklimatyzował się na Półwyspie Arabskim i dlatego chciałby opuścić Bliski Wschód. Hiszpan przechodząc do klubu z Saudi Proessional League podpisałby lukratywny kontrakt, na mocy którego inkasowałby ogromne pieniądze.

Real Madryt jest bardzo zadowolony z postawy Joselu, który okazał się idealnym zmiennikiem w ekipie Carlo Ancelottiego. 34-letni piłkarz w trwającej kampanii rozegrał 48 meczów, strzelił 17 goli i zaliczył 3 asysty. Atakujący na boisku spędził nieco ponad 2000 minut, co daje udział przy bramce co 124 minuty.