Nacho Fernandez wciąż ma pewne wątpliwości co do przyszłości. Środkowy obrońca planował odejść z Realu, ale ostatecznie może zostać w Madrycie - poinformowało hiszpańskie radio MARCA.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Przyszłość Nacho Fernandeza wciąż niepewna

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Nacho Fernandez nie przedłuży wygasającej umowy z Realem Madryt i opuści drużynę Królewskich po zakończeniu obecnego sezonu. 34-latek miał nawet wybrać dwa preferowane kierunki na kontynuowanie kariery – środkowy obrońca rozważa przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Jak jednak donosi hiszpańskie radio “MARCA”, stoper ostatecznie może zmienić zdanie co do przyszłości.

24-krotny reprezentant La Furia Roja podobno nadal rozważa pozostanie na Estadio Santiago Bernabeu i podpisanie nowego kontraktu z Realem Madryt. Z kolei w programie “El Larguero” poinformowano, że Nacho Fernandez pozostaje przy swoim i odejdzie z ekipy mistrza La Ligi. Ciężko więc powiedzieć, jaka przyszłość czeka kapitana zespołu Los Blancos. Wszystko powinno wyjaśnić się w nadchodzących tygodniach, ponieważ kampania dobiega już końca.

Nacho Fernandez w koszulce Realu Madryt rozegrał łącznie 362 spotkania, strzelił 16 goli i zaliczył 10 asyst. 34-letni defensor jest wychowankiem Królewskich i śmiało można go nazwać legendą stołecznego klubu. Ceniony obrońca w tym roku sięgnął po Superpuchar Hiszpanii oraz La Ligę, a do gabloty może jeszcze włożyć Ligę Mistrzów. Finał przeciwko Borussii Dortmund odbędzie się 1 czerwca.