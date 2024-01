IMAGO / Jessica Hornby / Sportimage Na zdjęciu: Jose Sa

W styczniu Nottingham Forest wzmocni pozycję bramkarza

Do notesu władz z City Ground trafił Jose Sa

Portugalczyk przez chwilę miał okazje pracować z obecnym trenerem “The Reds” Nuno Espirito Santo

Jose Sa w kręgu zainteresowań Nottingham Forest

Cel Nottingham Forest na styczniowe okienko transferowe to sprowadzenie nowego golkipera. W ostatnim czasie media łączyły Keylora Navasa z przeprowadzką na City Ground, ale ta transakcja nie dojdzie do skutku. Serwis “Football Transfers” poinformował, że teraz na celowniku władz “The Reds” znajduje się Jose Sa.

Co ciekawe, portugalski bramkarz miał okazje pracować z obecnym trenerem Nottingham Forest – Nuno Espirito Santo. Miało to miejsce na początku sezonu 2021/22. Jednak ta historia trwała tylko do listopada, bowiem szkoleniowiec opuścił Wovlerhampton Wanderers, czyli obecny zespół 30-latka.

Jose Sa w obecnie trwającym sezonie rozegrał 19 spotkań na boiskach Premier League. Jednokrotnemu reprezentantowi Portugalii udało się zachować tylko dwa czyste konta. Portal “Transfermarkt” obecnie wycenia bramkarza na 16 milionów euro.

Sprawdź także: Kolejny klub Premier League straci za karę punkty?