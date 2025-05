Holenderska perełka coraz bliżej Chelsea. Na stole 55 milionów euro

Chelsea prowadzi rozmowy z Ajaksem Amsterdam w sprawie transferu Jorrela Hato. Kwota tej transakcji miałaby wynieść 55 milionów euro - donosi we wtorkowy poranek brytyjski portal CaughtOffside.com. Wszechstronny obrońca uchodzi za wielki talent.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jorrel Hato

Jorrel Hato głównym celem transferowym Chelsea

Jorrel Hato jest łakomym kąskiem na rynku w kontekście nadchodzącego letniego okienka transferowego. Gwiazdka Ajaksu Amsterdam uchodzi za wielki talent, a jakby tego było mało, to jej atutem jest między innymi wszechstronność, bowiem może obsadzić dwie pozycje – lewą obronę oraz środek defensywy. Dlatego dziewiętnastoletni Holender wzbudza ogromne zainteresowanie i wszystko wskazuje na to, że lada moment zrobi krok naprzód w swojej karierze, przeprowadzając się do klubu z absolutnego topu.

W tym momencie największe szanse na zakontraktowanie Jorrela Hato ma Chelsea – donosi we wtorkowy poranek brytyjski serwis „CaughtOffside.com”. Według wspomnianego portalu londyńczycy prowadzą zaawansowane rozmowy z Ajaksem Amsterdam w sprawie pozyskania bocznego defensora. Kwota tej transakcji miałaby wynieść 55 milionów euro, przy czym wyłożenie na stół takich pieniędzy nie stanowi żadnego problemu dla bardzo zamożnych właścicieli giganta Premier League.

Sytuację sześciokrotnego reprezentanta Holandii monitorują również Real Madryt oraz Liverpool, jednak najbardziej zdeterminowana wydaje się przytoczona wyżej Chelsea. Jorrel Hato przeniósł się do akademii Ajaksu Amsterdam w 2018 roku. Pięć lat później awansował do pierwszego zespołu holenderskiego potentata, w którym obecnie odgrywa kluczową rolę. W tej kampanii perspektywiczny wahadłowy rozegrał 50 meczów, strzelił 3 gole i zaliczył 6 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.