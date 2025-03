David na radarach wielkich klubów. Zdradził, gdzie chciałby trafić

Jonathan David po sezonie będzie wolnym zawodnikiem. Napastnik Lille ma czas, aby wybrać swój nowy klub. Ujawnił, która liga go najbardziej interesuje.

Źródło: The Overlap US

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

David chce do Hiszpanii. Ukłon w stronę Barcelony?

Jonathan David to w ostatnich latach jeden z najbardziej bramkostrzelnych napastników w Europie. Jego nazwisko widnieje na listach życzeń wielu ekip z czołówki, natomiast transferu nie udało się do tej pory nikomu sfinalizować. Wszystko za sprawą wygórowanych żądań Lille, które konsekwentnie zatrzymywało swojego gwiazdora w zespole. Teraz będzie inaczej, gdyż David nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej po sezonie umowy. Na pewno dojdzie do rozstania, natomiast jego przyszłość wciąż pozostaje zagadką.

Wizja sprowadzenia go w ramach wolnego transferu jest kusząca. Na przeszkodzie stoją jednak wymagania finansowe samego zawodnika, które dla pewnych klubów są kwestią nie do przeskoczenia. W tej chwili Kanadyjczyka łączy się z gigantami Premier League, w tym z Manchesterem United, Chelsea czy Arsenalem. Od kilku miesięcy pojawiają się także doniesienia na temat jego potencjalnej przeprowadzki do Barcelony. Swego czasu David wyjawił, że od najmłodszych lat kibicuje właśnie Blaugranie.

Zapytany o swój przyszły klub David przyznał teraz, że najbliżej mu do Hiszpanii. Odpowiada mu styl gry w La Liga, a dodatkowo ogląda jej najwięcej meczów. Nie miałby jednak problemu z przystosowaniem się do charakterystyki Premier League.

25-latek w tym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 23 bramki oraz 10 asyst. Rozegrał 41 spotkań.