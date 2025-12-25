Liverpool zagiął parol na etatowego reprezentanta Ekwadoru

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joel Ordonez

Joel Ordonez przykuł uwagę Liverpoolu

Trener Liverpoolu – Arne Slot – liczy na wzmocnienie linii obrony w najbliższym czasie. Decyzja jest związana z niepewną przyszłością Ibrahimy Konate, który może opuścić zespół The Reds na zasadzie wolnego transferu. W ostatnim czasie z przejściem na Anfield był łączony Marc Guehi, jednak Liverpool może postawić na innego zawodnika, który zwiększy rywalizację w środku defensywy i da drużynie większą stabilność w kluczowych meczach.

Jak informuje serwis „Bola VIP”, celem mistrzów Premier League stał się bowiem Joel Ordonez. 21-letni stoper na co dzień występuje w Club Brugge, gdzie od kilku kampanii jest jedną z kluczowych postaci belgijskiego zespołu.

Defensor z Ameryki Południowej zbiera bardzo dobre recenzje wśród europejskich skautów i niewykluczone, że to właśnie Liverpool wygra rywalizację o jego podpis. Szacowany koszt transferu oscylowałby w granicach 30-50 milionów euro.

Joel Ordonez z powodzeniem występuje w barwach Club Brugge od połowy 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stary Kontynent z Independiente del Valle. Czternastokrotny reprezentant Ekwadoru rozegrał dotychczas 105 spotkań, zdobył 4 bramki oraz zaliczył 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, lecz wiele wskazuje na to, że utalentowany obrońca już wkrótce może zrobić kolejny, poważny krok w swojej karierze.