LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Joel Ordonez na celowniku Romy

AS Roma rozpoczyna nowy etap pod wodzą Gian Piero Gasperiniego, który na ławce trenerskiej zespołu Giallorossich zajął miejsce Claudio Ranieriego. 67-letni szkoleniowiec chce zbudować mocną drużynę, która będzie liczyła się w walce o najwyższe cele. Do tego potrzebne są wzmocnienia składu, na które liczy były opiekun Atalanty Bergamo. Jak poinformował włoski portal „ForzaRoma.info”, pierwszym nabytkiem rzymskiego klubu za kadencji Gian Piero Gasperiniego może być Joel Ordonez.

To 21-letni stoper, który aktualnie przywdziewa koszulkę Club Brugge. Ośmiokrotny reprezentant Ekwadoru imponuje wysoką formą na belgijskich boiskach, co jak widać, nie umknęło uwadze lepszych klubów, w tym Romy. W tym momencie w zespole Wilków na pozycji stopera mogą zagrać tylko Evan Ndicka oraz Gianluca Mancini. Do niedawna do dyspozycji był również Mats Hummels, ale niemiecka legenda zakończyła karierę piłkarską. Tak więc wybór w formacji defensywnej Romy nie jest duży.

Co dzieje się z Zielińskim w Interze Mediolan? [WIDEO]

Dlatego na radar włoskiego giganta trafił wspomniany wyżej Joel Ordonez. Ekwadorski stoper z powodzeniem występuje w barwach Club Brugge od lipca 2023 roku, gdy przeprowadził się na Jan Breydel Stadion za 3,9 miliona euro z Independiente del Valle, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Środkowy obrońca w trykocie zespołu Niebiesko-Czarnych rozegrał łącznie 82 spotkania, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Wartość rynkowa utalentowanego piłkarza wynosi niespełna 30 milionów euro.