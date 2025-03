Jobe Bellingham na celowniku klubów Bundesligi. Dwie duże opcje na stole

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia Dortmund i RB Lipsk powalczą o Jobe’a Bellinghama

Jobe Bellingham to młodszy brat Jude’a Bellinghama, który może stać się bohaterem jednego z najciekawszych transferów letniego okienka. 19-letni pomocnik Sunderlandu imponuje formą w Championship, co wzbudziło zainteresowanie czołowych klubów Bundesligi. Obecnie dwa zespoły wydają się faworytami do pozyskania utalentowanego Anglika. Chodzi o Borussię Dortmund i RB Lipsk.

Borussia Dortmund odegrała kluczową rolę w rozwoju Jude’a Bellinghama przed jego transferem do Realu Madryt. W związku z tym wydaje się najbardziej naturalnym kierunkiem dla Jobe’a. Niemiecki klub od lat uchodzi za idealne miejsce dla młodych talentów.

RB Lipsk również jest zainteresowany pomocnikiem Sunderlandu. Choć to Borussia wydaje się być w lepszej pozycji, Lipsk może być ciekawą alternatywą.

Sunderland zdaje sobie sprawę, że zatrzymanie Bellinghama będzie niezwykle trudne. Jego świetne występy przyciągnęły uwagę czołowych europejskich klubów, a letni transfer wydaje się nieunikniony. Sytuację może zmienić awans zespołu do Premier League. Obecnie znajdują się na czwartej pozycji w Championship.

