IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Joao Felix

Przyszłość Joao Felixa latem stanie pod znakiem zapytania

Nie wiadomo, czy FC Barcelona wykupi 24-latka z Atletico Madryt

Portugalczyk podobno znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur sprowadzi Joao Felixa?

Joao Felix obecnie przebywa w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt. Forma lewoskrzydłowego jest niestabilna, co sprawia, że włodarze Dumy Katalonii nie są pewni, czy po zakończeniu sezonu zdecydują się na wykup jego karty zawodniczej.

Za 24-latka trzeba będzie słono zapłacić, więc mająca problemy finansowe Blaugrana taki ruch musi poważnie przeanalizować. Jak podaje portal “Fichajes”, Joao Felix może wrócić do Premier League, ponieważ do swojej listy celów na lato dodał go Tottenham Hotspur.

Przypomnijmy, że 36-krotny reprezentant Portugalii w kampanii 2022/2023 miał okazję grać w Chelsea. W Londynie jednak nie zachwycił strzelając zaledwie 4 gole w 20 rozegranych spotkaniach.