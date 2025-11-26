Perełka Realu pod lupą Liverpoolu. Klauzula warta 150 mln euro

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joan Martinez

Joan Martinez na radarze Liverpoolu

Liverpool od lat słynie z doskonałego skautingu, czego potwierdzeniem są transfery takich młodych talentów jak Rio Ngumoha, Trey Nyoni czy Stefan Bajcetić. Klub konsekwentnie inwestuje w przyszłość, wyszukując obiecujących zawodników w całej Europie. Jak informuje hiszpański dziennik „MARCA”, kolejnym piłkarzem, który znalazł się na radarze ekipy The Reds, jest Joan Martinez. Anglicy dostrzegli w młodzieńcu ogromny potencjał i uważnie śledzą jego rozwój w Hiszpanii.

Martinez, 18-letni środkowy obrońca, uchodzi za jednego z najlepszych zawodników akademii Realu Madryt. Skauci Liverpoolu mają o nim bardzo dobre zdanie, doceniając jego inteligencję boiskową, siłę fizyczną oraz świetne ustawianie się w defensywie.

Wyciągnięcie młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii z La Fabriki będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem. Obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku kontrakt piłkarza zawiera bowiem klauzulę odstępnego w wysokości aż 150 milionów euro, co znacząco komplikuje ewentualne negocjacje między stronami.

Joan Martinez jest wychowankiem Levante UD, skąd w połowie 2023 roku przeniósł się do akademii stołecznego klubu. Utalentowany defensor wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole Realu Madryt, choć gdyby nie poważna kontuzja kolana, prawdopodobnie byłby już częścią drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso.

18-letni stoper wrócił jednak do pełnej sprawności i w Madrycie wiele sobie po nim obiecują. Niebawem powinien otrzymać szansę w seniorskim zespole, co może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie Liverpoolu.