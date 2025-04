Atletico Madryt przeczesuje rynek. Nowe nazwisko na liście życzeń

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jhon Lucumi

Jhon Lucumi wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić nowego środkowego obrońcę. W tym momencie Diego Simeone dysponuje na tej pozycji takimi zawodnikami jak Robin Le Normand, Jose Maria Gimenez, Clement Lenglet, Axel Witsel oraz Cesar Azpilicueta. Nie wiadomo jednak, czy każdy z wymienionych piłkarzy zostanie na Estadio Metropolitano na kolejny sezon, a wręcz jest to mało prawdopodobne.

W ostatnich tygodniach do stołecznego klubu byli przymierzani m.in. Dean Huijsen, Virgil van Dijk, David Hancko czy Cristian Romero. Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net” nowym nazwiskiem na liście kandydatów do wzmocnienia formacji defensywnej w ekipie Los Rojiblancos jest Jhon Lucumi. To 26-letni kolumbijski stoper, który od dawna imponuje wysoką dyspozycją w barwach Bolonii.

28-krotny reprezentant Kolumbii z powodzeniem gra w koszulce włoskiego klubu od sierpnia 2022 roku, gdy trafił na Stadio Renato Dall’Ara za 8 milionów euro z Genku. Wcześniej perspektywiczny środkowy obrońca przywdziewał koszulkę Deportivo Cali, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W trwającym sezonie Jhon Lucumi rozegrał 34 spotkania, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi 18 milionów euro, więc Atletico Madryt musiałoby się liczyć z podobnym wydatkiem.