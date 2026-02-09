Szokująca przeprowadzka Durana. Niedawno grał w Premier League

Jhon Duran zdecydował się kontynuować swoją karierę w Rosji. 22-letni kolumbijski napastnik został bowiem wypożyczony z Al-Nassr do Zenitu Sankt Petersburg.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Oficjalnie: Jhon Duran przeniósł się do Zenitu Sankt Petersburg

Zenit Sankt Petersburg poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Jhona Durana z Al-Nassr. 22-letni kolumbijski napastnik po pomyślnym przejściu niezbędnych testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. W opublikowanym komunikacie nie zawarto informacji o ewentualnej opcji wykupu.

Mierzący 185 centymetrów snajper będzie więc występował w Rosji, co w obecnych realiach jest szokującym kierunkiem. Przypomnijmy, że kolumbijski gwiazdor jeszcze niedawno, w latach 2023-2025, grał w Premier League, przywdziewając koszulkę Aston Villi i będąc wówczas jednym z najbardziej obiecujących atakujących w angielskiej ekstraklasie.

Джон Дуран — игрок «Зенита»!



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Аль-Наср» достигли договоренности о переходе нападающего в состав петербургского клуба.



Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.



Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана в Петербурге! pic.twitter.com/x3Zr3KHpcI — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 9, 2026

Wielu ekspertów piłkarskich wróżyło mu wtedy wielką karierę – jednak, jak widać – jego rozwój nie potoczył się zgodnie z przewidywaniami. Bardzo częste zmiany otoczenia sprawiły, że Jhon Duran wciąż szuka miejsca, w którym wreszcie ustabilizuje swoją formę.

Na początku 2025 roku opuścił Wyspy Brytyjskie na rzecz Arabii Saudyjskiej. Al-Nassr zapłacił za niego aż 77 milionów euro, lecz już po pół roku wypożyczył go do Fenerbahce Stambuł. Teraz Duran wybrał się na kolejny czasowy pobyt, tym razem do ligi rosyjskiej.

W swoim piłkarskim CV posiada także Chicago Fire oraz Envigado FC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Reprezentant Kolumbii w aktualnym sezonie rozegrał 21 meczów, strzelił 5 goli i zanotował 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi 32 miliony euro.