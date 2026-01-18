Chelsea porozumiała się z obrońcą. Głośne wzmocnienie coraz bliżej

Chelsea osiągnęła porozumienie z Jeremym Jacquetem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. 20-letni francuski stoper jest coraz bliżej przejścia na Stamford Bridge - poinformował w niedzielny wieczór serwis Foot Mercato.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Jacquet

Jeremy Jacquet o krok od Chelsea. Naciska na przenosiny

Chelsea chce zakontraktować nowego środkowego obrońcę podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Przez pewien czas z przeprowadzką na Stamford Bridge był łączony Marc Guehi, jednak wychowanek londyńskiego klubu jest coraz bliżej przenosin z Crystal Palace do Manchesteru City. Taki obrót spraw zmusił działaczy Chelsea do poszukiwania na rynku innych alternatyw, które pozwolą wzmocnić defensywę.

Jak informuje francuski portal „Foot Mercato”, londyńczycy skupili swoją uwagę na Jeremym Jacquecie. Co więcej, włodarze giganta Premier League mieli już osiągnąć porozumienie z 20-letnim stoperem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Sam zawodnik naciska na transfer do Anglii, choć porozumieć muszą się jeszcze kluby. Stade Rennes oczekuje 60 milionów euro za swojego defensora. Wydaje się, że Chelsea nie powinna mieć problemów ze spełnieniem żądań finansowych działaczy z Roazhon Park.

Jacquet zdążył już zebrać cenne doświadczenie na najwyższym poziomie. Od stycznia 2024 do lutego 2025 roku przebywał na wypożyczeniu w Clermont Foot, a na boiskach Ligue 1 rozegrał łącznie 34 spotkania i zanotował 2 asysty. Umowa obrońcy ze Stade Rennes obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia rosłego stopera na około 20 milionów euro, ale władze ze Stamford Bridge muszą zapłacić dużo więcej.