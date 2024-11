Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jarrad Branthwaite coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United od dawna jest zainteresowany sprowadzeniem Jarrada Branthwaite’a z Evertonu. Dotychczas włodarzom Red Devils nie udało się jednak znaleźć porozumienia z władzami The Toffees. Według mediów Czerwone Diabły mogą ostatecznie postawić na swoim i tym samym ściągnąć 22-letniego stopera na Old Trafford. Jak podaje w piątkowy wieczór dziennik “Daily Mirror”, taka przeprowadzka jest coraz bardziej prawdopodobna.

Trudna sytuacja Manchesteru United [WIDEO]

Zdaniem wyżej wspomnianej gazety Manchester United otrzymał zapewnienie, że Everton będzie skłonny sprzedać Jarrada Branthwaite’a już w najbliższym styczniowym okienku transferowym. Kontrakt środkowego obrońcy z ekipą Niebiesko-Białych obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, a piłkarz nie planuje podpisywać nowej umowy. To sprawia, że klub z Goodison Park wysłucha ofert za swojego zawodnika podczas zimowego okna.

Do tej pory Everton oczekiwał za rozchwytywanego defensora nawet ponad 100 milionów euro, ale wydaje się, że działacze z niebieskiej części Liverpoolu nie mogą liczyć na aż tak astronomiczne pieniądze. Jarrad Branthwaite z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Toffees od stycznia 2020 roku, gdy trafił do Premier League za zaledwie milion euro z Carlisle United, gdzie piłkarz zaczynał swoją przygodę z profesjonalnym futbolem.

Jarrad Branthwaite, którego łączy się również z Tottenhamem Hotspur oraz Realem Madryt, jest wyceniany przez fachowy portal “Transfermarkt” na około 42 miliony euro.