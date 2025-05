Jednak nie Premier League? Vardy może obrać zaskakujący kierunek

Jamie Vardy zapowiedział odejście z Leicester City. Do wyścigu o zakontraktowanie doświadczonego napastnika dołączyło Glasgow Rangers - podaje Ekrem Konur.

Jamie Vardy przymierzany do Glasgow Rangers

Jamie Vardy odejdzie z Leicester City po zakończeniu obecnego sezonu, gdy wygaśnie jego umowa z angielskim klubem. 38-letni napastnik zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu, ponieważ nie chce kontynuować swojej kariery w Championship. Przypomnijmy, że ekipa The Foxes posiada na swoim koncie zaledwie 21 punktów i zajmuje odległe 19. miejsce w tabeli. To oznacza, iż podopieczni Ruuda van Nistelrooya nie mają już nawet matematycznych szans na utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

26-krotny reprezentant Anglii chciałby pozostać w Premier League, a taki scenariusz wcale nie jest wykluczony, gdyż podobno wzbudza on zainteresowanie Wolverhampton Wanderers, West Hamu United, Evertonu i dwóch beniaminków – Burnley oraz Leeds United – które wywalczyły awans do elity. Co ciekawe, chrapkę na ściągnięcie doświadczonego zawodnika rzekomo ma również szkockie Glasgow Rangers – tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura.

Jamie Vardy z powodzeniem występuje w barwach Leicester City od lipca 2012 roku, kiedy trafił na King Power Stadium za nieco ponad milion euro z Fleetwood Town. Mierzący 179 centymetrów snajper w koszulce drużyny Lisów rozegrał łącznie 498 meczów, zdobył 199 bramek i zaliczył 69 asyst. Warto dodać, że w kampanii 2015/2016 Leicester City sensacyjnie wygrało mistrzostwo Anglii, a urodzony w Sheffield napastnik był wtedy w życiowej formie.