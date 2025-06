Bayern przechytrzy Chelsea? Rywalizują o tego samego zawodnika

Associated Press / Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i Enzo Maresca

Jamie Bynoe-Gittens na radarach Bayernu Monachium i Chelsea

Jamie Bynoe-Gittens najprawdopodobniej odejdzie z Borussii Dortmund podczas trwającego letniego okienka transferowego. 20-letni skrzydłowy jest bowiem rozchwytywany na rynku i może przebierać w ofertach. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że młodzieżowy reprezentant Anglii będzie kontynuował swoją karierę w Chelsea. Jednak w tym momencie ciężko powiedzieć, gdzie ostatecznie wyląduje lewy napastnik, ponieważ do walki o jego podpis właśnie włączył się Bayern Monachium.

Według informacji niemieckiego magazynu „Kicker” bawarski gigant dołączył do wyścigu o zakontraktowanie gwiazdy swojego ligowego rywala, gdyż szuka wzmocnienia linii ataku. Mistrzowie Bundesligi podobno są gotowi zapłacić 55 milionów euro za wychowanka Reading FC. Mimo wszystko priorytetem samego zawodnika ma być powrót do Chelsea, w której akademii zdolny piłkarz szkolił się od stycznia do lipca 2012 roku. Przyszłość perspektywicznego skrzydłowego powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Jamie Bynoe-Gittens z powodzeniem występuje w barwach pierwszej drużyny Borussii Dortmund od lipca 2022 roku, choć na Signal Iduna Park trafił dwa lata wcześniej. Na początku szkolił swoje umiejętności w akademii niemieckiego klubu, a po kilkunastu miesiącach awansował do seniorskiego zespołu. W tej kampanii bardzo utalentowany atakujący rozegrał 49 meczów, zdobył 12 bramek i zanotował 5 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia angielską gwiazdkę na kwotę w granicach 50 milionów euro.