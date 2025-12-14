Tottenham dobije targu z Manchesterem City? Interesuje się tym piłkarzem

James Trafford nie ma szans na regularną grę w Manchesterze City. Pomocną dłoń do 23-letniego bramkarza może wyciągnąć Tottenham Hotspur, który szuka nowego golkipera - czytamy w niedzielny wieczór na brytyjskiej stronie Football Insider.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

James Trafford przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w najbliższym czasie może stanąć przed koniecznością zakontraktowania nowego bramkarza. Wszystko za sprawą doniesień łączących Guglielmo Vicario z możliwym powrotem do Włoch. Londyński klub nie chce zostać zaskoczony ewentualnym odejściem 29-letniego golkipera, dlatego już teraz analizuje dostępne opcje na rynku. Niewykluczone, że Koguty dobiją targu ze swoim ligowym rywalem.

Jak informuje brytyjski serwis „Football Insider”, do Tottenhamu Hotspur może bowiem dołączyć James Trafford. 23-letni bramkarz pełni obecnie rolę rezerwowego w Manchesterze City, gdzie numerem jeden jest Gianluigi Donnarumma.

Taka sytuacja znacząco ogranicza jego szanse na regularne występy. Reprezentant Anglii mógłby więc być otwarty na przeprowadzkę do Londynu, gdzie prawdopodobnie grałby w podstawowym składzie. Taki transfer byłby korzystny dla wszystkich stron.

James Trafford jest wychowankiem Manchesteru City, jednak najlepszy okres kariery spędził w Burnley, gdzie występował w latach 2023-2025. Podczas ostatniego letniego okienka transferowego wrócił na Etihad Stadium, lecz nie może liczyć na regularną grę. W trwającym sezonie rozegrał sześć spotkań, wpuścił siedem bramek i zachował dwa czyste konta. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 25 milionów euro.