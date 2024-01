IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Jakub Słowik

Jakub Słowik zmienił barwy klubowe

Polskiego bramkarza nie będziemy już oglądać na japońskich boiskach

Nowym pracodawcą golkipera został turecki Konyaspor

Bramkarz łączony z Widzewem zagra w lidze tureckiej

Jakub Słowik polskim kibicom znany jest z gry w Pogoni Szczecin, Jagiellonii Białystok, czy Śląska Wrocław. Kilka ostatnich lat bramkarz spędził jednak w Japonii reprezentując Vegaltę Sendai i FC Tokyo, z którym pożegnał się niedawno.

Na początku stycznia wydawało się, że Słowik wróci do ojczyzny. Był on przymierzany do zastąpienia Henricha Ravasa w Widzewie. Do Łodzi sprowadzono jednak Ivana Krajčírika. Słowik wybrał bardziej atrakcyjną opcję.

Polski bramkarz podpisał kontrakt z Konyasporem do 30 czerwca 2025 roku. W tureckim zespole Słowik ma pomóc w walce o utrzymanie. Jego nowy zespół traci punkt do bezpiecznej strefy.