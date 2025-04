Jakub Kiwior może opuścić Arsenal. Polak wybrał kierunek

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior może wrócić do Serie A

Arsenal FC sprowadził Jakuba Kiwiora ze Spezii Calcio w styczniu 2023 roku, wiążąc z nim spore oczekiwania. Kanonierzy zapłacili za reprezentanta Polski blisko 20 milionów euro. Choć defensor dobrze prezentował się, gdy otrzymywał szanse od Mikela Artety i zanotował kilka solidnych występów, to przez większość czasu pełnił jedynie rolę zmiennika dla duetu William Saliba – Gabriel Magalhaes.

Brazylijczyk szykuje się do przedłużenia kontraktu, co dodatkowo utrudni Polakowi walkę o miejsce w pierwszym składzie. Sytuacja Kiwiora nieco się poprawiła w kwietniu. Polak zagrał w trzech kolejnych meczach. Szczególnie dobrze zaprezentował się w starciu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Kiwior w trwającym sezonie łącznie rozegrał 20 meczów i zanotował dwie asysty we wszystkich rozgrywkach.

Według ostatnich doniesień zawodnik rozważa transfer do klubu, w którym mógłby odgrywać kluczową rolę. W gronie zainteresowanych drużyn znajdują się m.in. Bayer Leverkusen, Juventus oraz Napoli. Najbliżej ma być mu właśnie do tego ostatniego klubu, gdzie miałby szansę na regularną grę pod wodzą Antonio Conte. W portalu “TBR Football” czytamy, że coraz więcej wskazuje na to, że 25-latek najchętniej wróciłby do Serie A.