Jagiellonia rozstała się z obrońcą! Piłkarz pożegnał się emocjonalnym wpisem

Enzo Ebosse nie będzie dłużej piłkarzem Jagiellonii Białystok. Kameruńczyk po wypożyczeniu wraca do Udinese. Na Instagramie pożegnał się z klubem i kibicami.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Enzo Ebosse odchodzi z Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok dopiero w ostatniej kolejce zagwarantowała sobie awans do europejskich pucharów. Remis z Pogonią Szczecin (1:1) zapewnił im 3. miejsce w tabeli. W przyszłym sezonie drużynie w walce o awans do Ligi Konferencji nie pomoże jednak Enzo Ebosse. Kameruńczyk nie zostanie wykupiony przez Dumę Podlasia. W związku z tym wróci do Włoch, gdzie znów założy barwy Udinese.

Były mistrz Polski mocno zabiegał o transfer Ebosse, lecz nie był w stanie dojść do porozumienia z Udinese. W poniedziałek obrońca zdecydował się umieścić wpis na Instagramie, w którym pożegnał się z nie tylko z Jagiellonią, ale również z kibicami.

– Mój czas tutaj dobiegł końca, ale na zawsze zachowam szczególne wspomnienia z tego sezonu w Polsce. Odkryłem klub, w którym poczułem się mile widziany, z oddanymi kibicami, którzy nigdy nie przestali nas wspierać bez względu na okoliczności. Jestem wdzięczny klubowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył i moim kolegom za tę przygodę na boisku i poza nim – napisał Enzo Ebosse na Instagramie.

– Chcę podziękować wszystkim osobom pracującym za kulisami, dzięki którym wszystko w tej drużynie jest możliwe. Oczywiście specjalne podziękowania dla kibiców za niesamowite wsparcie podczas tej podróży. Odchodzę z doświadczeniem, dumą z noszenia tej koszulki i poczuciem, że się rozwinąłem. Życzę klubowi wszystkiego najlepszego w przyszłości, pasji i sukcesów. Do zobaczenia! – dodał.

Ebosse w barwach Jagiellonii rozegrał 19 spotkań, w których spędził na boisku 1618 minut.