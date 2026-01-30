Jagiellonia potwierdziła transfer z Rakowa. Ruch na szczycie PKO Ekstraklasy

17:28, 30. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok właśnie potwierdziła, że na zasadzie transferu definitywnego do klubu dołączył Apostolos Konstantopoulos. Grek jesienią reprezentował barwy Rakowa Częstochowa.

Adrian Siemieniec
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia ma nowego środkowego obrońcę

Jagiellonia Białystok w tym sezonie do tej pory prezentuje się bardzo dobrze. Piłkarze Adriana Siemieńca doskonale radzą sobie z łączeniem gry w Lidze Konferencji Europy z rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Wiele jednak wskazuje na to, że wiosną mogą czekać ich pewne problemy. Przede wszystkich chodzi bowiem o zimowe transfery, o których kibice mają dość negatywne zdanie.

Fani zwracają uwagę na fakt późnych ruchów oraz dość nikłej, w części przypadków, jakości nowych graczy. Poza tym wiadomo, że latem klub mogą czekać jeszcze większe zmiany. Niemniej władze Jagiellonii w ostatnim czasie próbują nadrobić stracony czas i praktycznie codziennie ogłaszają nowe ruchy. Teraz oficjalnie do klubu z Podlasia dołączył Apostolos Konstantopoulos. Grek jesienią reprezentował barwy Rakowa Częstochowa, a więc mowa o transferze definitywnym. Środkowy obrońca ma być następcą Dusana Stojinovicia, który przymierzany jest do transferu do MLS.

Apostolos Konstantopoulos podpisał on umowę do końca sezonu 2026/2027 z opcją przedłużenia o rok. W tym sezonie rozegrał w sumie 18 spotkań pod wodzą Marka Papszuna, ale nowy trener Rakowa nie miał go w planach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 800 tysięcy euro.

