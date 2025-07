Jagiellonia zmieniła cenę za Pululu. Tyle trzeba zapłacić

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

3,5 miliona euro – nowa wycena Afimico Pululu

Afimico Pululu po raz kolejny udowodnił, że nie bez powodu uznawany jest za jedną z największych gwiazd Jagiellonii Białystok. W minionej kolejce PKO BP Ekstraklasy napastnik zdobył bramkę, która zapewniła Dumie Podlasia komplet punktów. Reprezentant DR Kongo wpisał się na listę strzelców w 93. minucie meczu z Widzewem Łódź, ustalając wynik spotkania na (3:2).

Niemniej jednak dalsza przygoda Pululu w Białymstoku stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt z Jagiellonią obowiązuje do czerwca 2026 roku. Na ten moment wciąż nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. Niewykluczone, że jeszcze w trwającym oknie transferowym zmieni klub. Na brak zainteresowania narzekać nie może. Nie tak dawno pojawiła się oferta z Iranu, lecz nie była brana pod uwagę.

Nowe informacje ws. Afimico Pululu przekazał serwis Weszło.com. Ich zdaniem Jagiellonia Białystok postanowiła zmienić wycenę zawodnika. Aktualnie 26-latek jest do wzięcia za ok. 3,5 mln euro. Warto dodać, że jeśli Duma Podlasia nie sprzeda go do końca sierpnia, a napastnik nie przedłuży kontraktu, to od stycznia przyszłego roku będzie mógł negocjować z dowolnym klubem.

Pululu w bieżących rozgrywkach wystąpił w trzech meczach. Na swoim koncie zapisał dwie bramki. Na listę strzelców wpisał się nie tylko w Ekstraklasie, ale również w eliminacjach Ligi Konferencji.