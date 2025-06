Jagiellonia jest w trakcie negocjacji z Besiktasem ws. transferu Afimico Pululu. Turecki klub chce obniżyć kwotę transakcji. Duma Podlasia oczekuje ok. 4 mln euro - twierdzi serwis Fotomac.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Afimico Pululu zmieni klub?! Besiktas rozmawia z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok w ostatnich dwóch latach stała się jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Najpierw w sezonie 2023/2024 zdobyli historyczne mistrzostwo. Z kolei w minionej kampanii zakończyli Ekstraklasę na 3. miejscu i dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Dużą cegiełkę do sukcesów Dumy Podlasia dołożył Afimico Pululu. Reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo trafił do Białegostoku latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Greuther Furth. 26-latek z miejsca stał się gwiazdą zespołu, zdobywając 35 goli w 87 meczach. Nic więc dziwnego, że przykuł uwagę zagranicznych klubów.

W przeszłości Goal.pl informował, że Pululu może trafić do Serie A. W grze o pozyskanie napastnika było Udinese oraz Parma. Urodzony w Angoli piłkarz cieszy się także zainteresowaniem drużyn z Turcji. Jak donosi serwis Fotomac aktualnie trwają rozmowy na linii Jagiellonia – Besiktas. Klub ze Stambułu ostro negocjuje, aby obniżyć kwotę transferu. Białostoczanie oczekują ok. 4 milionów euro.

Warto przypomnieć, że Pululu ma ważny kontrakt z Jagiellonią tylko do czerwca 2026 roku. Jeśli ewentualny transfer dojdzie do skutku, to napastnik o miejsce w składzie Besiktasu będzie walczył m.in. z legendarnym włoskim snajperem – Ciro Immobile.