Jagiellonia ma trzy oferty za Pululu. Masłowski potwierdził

Trzy oferty za Pululu, ale żadna nie przekonała piłkarza Jagiellonii
Jagiellonia Białystok w ostatnich dniach sfinalizowała sprzedaż Oskara Pietuszewskiego. 17-latek mimo młodego wieku był jednym z kluczowych zawodników zespołu. Niewykluczone, że jeszcze w styczniu otoczenie zmieni również Afimico Pululu, czyli kolejna gwiazda Dumy Podlasia. Kontrakt napastnika wygasa po sezonie, a zainteresowanie piłkarzem stale rośnie.
Goal.pl informował ostatnio, że Pululu trafił na radar węgierskiego Ferencvarosu. Tamtejszy gigant szuka nowego napastnika po sprzedaży Barnabasa Vargi za 4,5 mln euro. Łukasz Masłowski w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Jagiellonia otrzymała trzy oferty za piłkarza. Mogli usiąść do negocjacji, ale 26-latek nie był zainteresowany otrzymanymi propozycjami.
– Są trzy oferty za niego. Przy dwóch z nich moglibyśmy podjąć rozmowy, ale piłkarz nie jest zainteresowany. Nie mamy presji na sprzedaż Afimico, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, by został i przedłużył z nami kontrakt. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na dziś jest naszym piłkarzem i zostaje z nami do czerwca – powiedział Łukasz Masłowski na kanale Meczyki.pl.
Oprócz zagranicznych klubów media rozpisywały się o możliwym przejściu Pululu do Widzewa Łódź. Dyrektor sportowy Dumy Podlasia zaprzeczył doniesieniom o zainteresowaniu piłkarzem przez inne zespoły PKO BP Ekstraklasy.
– Żaden polski klub nie wysłał nawet zapytania – ujawnił dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok.