Jagiellonia ma trzy oferty za Pululu. Masłowski potwierdził

Afimico Pululu ma ważny kontrakt do końca sezonu, ale wiele wskazuje na to, że zmieni klub. Łukasz Masłowski potwierdził na kanale Meczyki.pl, że Jagiellonia ma na stole trzy oferty za piłkarza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Trzy oferty za Pululu, ale żadna nie przekonała piłkarza Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w ostatnich dniach sfinalizowała sprzedaż Oskara Pietuszewskiego. 17-latek mimo młodego wieku był jednym z kluczowych zawodników zespołu. Niewykluczone, że jeszcze w styczniu otoczenie zmieni również Afimico Pululu, czyli kolejna gwiazda Dumy Podlasia. Kontrakt napastnika wygasa po sezonie, a zainteresowanie piłkarzem stale rośnie.

Goal.pl informował ostatnio, że Pululu trafił na radar węgierskiego Ferencvarosu. Tamtejszy gigant szuka nowego napastnika po sprzedaży Barnabasa Vargi za 4,5 mln euro. Łukasz Masłowski w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Jagiellonia otrzymała trzy oferty za piłkarza. Mogli usiąść do negocjacji, ale 26-latek nie był zainteresowany otrzymanymi propozycjami.

– Są trzy oferty za niego. Przy dwóch z nich moglibyśmy podjąć rozmowy, ale piłkarz nie jest zainteresowany. Nie mamy presji na sprzedaż Afimico, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, by został i przedłużył z nami kontrakt. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na dziś jest naszym piłkarzem i zostaje z nami do czerwca – powiedział Łukasz Masłowski na kanale Meczyki.pl.

Oprócz zagranicznych klubów media rozpisywały się o możliwym przejściu Pululu do Widzewa Łódź. Dyrektor sportowy Dumy Podlasia zaprzeczył doniesieniom o zainteresowaniu piłkarzem przez inne zespoły PKO BP Ekstraklasy.

– Żaden polski klub nie wysłał nawet zapytania – ujawnił dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok.