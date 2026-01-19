Jagiellonia jednak go nie sprowadzi! Rekordowy transfer się wysypał

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Transfer Vareli się wysypał. Jagiellonia musi szukać dalej

Jagiellonia Białystok tej zimy sprzedała Oskara Pietuszewskiego, który kontynuuje swoją karierę w FC Porto. Zarobiła na tym transferze osiem milionów euro (kwota może wzrosnąć do dziesięciu milionów euro po spełnieniu bonusów). To ogromna strata dla ekipy Adriana Siemieńca, gdyż 17-latek jesienią był najlepszym skrzydłowym w składzie. Z tego względu klub priorytetowo potraktował kwestię sprowadzenia jego następcy.

Białostoczanie mieli sięgnąć po Keyana Varelę z Servette. Początkowo mówiło się o wydatku w wysokości miliona euro, co stanowiłoby rekord transferowy klubu. Później ta kwota konsekwentnie malała, ale ruch i tak miał dojść do skutku. Fabrizio Romano w poniedziałek poinformował o zaskakującym zwrocie akcji – transfer nie zostanie sfinalizowany. Za oficjalny powód podaje się problemy związane z podróżą zawodnika i podpisaniem jego umowy.

🚨⚠️ Jagiellonia’s move for Keyan Varela now off after issues following player travel to sign his contract.



Portugal U20 talent returns to Servette. pic.twitter.com/EmCvtaclRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

W międzyczasie na jaw wyszły problemy pozaboiskowe Vareli, co też mogło wpłynąć na ostateczną decyzję Jagiellonii. Utalentowany Portugalczyk wraca do Servette, a polski klub będzie musiał rozejrzeć się za innym kandydatem.