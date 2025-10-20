Jagiellonia faworytem w walce o piłkarza ligowego rywala. To spory talent

Jagiellonia Białystok stara się pozyskać Cypriana Popielca z Zagłębia Lubin. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet na antenie "Kanału Sportowego", białostoczanie są faworytem.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia walczy o transfer Cypriana Popielca

Jagiellonia Białystok w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie należy powiedzieć, że pomimo sporych zmian w klubie w letnim okienku transferowym i słabego startu w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, piłkarze Adriana Siemieńca są w doskonałej formie i można ich wymienić w gronie faworytów do mistrzostwa po dotychczasowych kolejkach.

Niemniej w zespole Dumy Podlasia zdają sobie sprawę z tego, że trzeba myśleć już nie tylko o kolejnych miesiącach, ale i kolejnym sezonie. Dlatego też wrócił temat transferu zawodnika, którego niestety nie udało się sprowadzić do zespołu latem. Według informacji przekazanych przez Łukasz Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet na antenie „Kanału Sportowego”, białostoczanie są faworytem w walce o Cypriana Popielca z Zagłębia Lubin.

Raptem 18-letni ofensywny pomocnik Miedziowych uznawany jest za spory talent i dlatego też lubinianie chcieli go zatrzymać u siebie latem. Wiadomo jednak, że jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu i ze względu na fakt, że gra tylko w trzecioligowych rezerwach, najpewniej nie będzie ona przedłużona. W obecnym sezonie PKO Ekstraklasy młodzieżowy reprezentant Polski rozegra tylko jedną minutę.

