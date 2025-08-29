Jagiellonia znalazła następcę Pululu. Napastnik na testach medycznych

Jagiellonia Białystok jest o krok od pozyskania nowego napastnika. Youssuf Sylla przechodzi testy medyczne w drużynie Adriana Siemieńca - poinformował Sacha Tavolieri.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Youssuf Sylla bliski transferu do Jagiellonii, pozostały już tylko formalności

Jagiellonia Białystok wywalczyła awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Polski zespół przez całe eliminacje przebrnął bez porażki. Teraz ekipę Adriana Siemieńca czekają mecze w europejskich pucharach m.in. z AZ Alkmaar, Rayo Vallecano czy RC Strasbourg.

W klubie trwają intensywne prace nad wzmocnieniem ofensywy, ponieważ nadal niepewna pozostaje przyszłość najskuteczniejszego zawodnika zespołu Afimico Pululu, który otrzymał atrakcyjną ofertę z węgierskiego Ferencvarosu. Kierownictwo Jagi od dłuższego czasu rozglądało się za potencjalnym następcą Angolczyka i wybór padł na Youssufę Syllę z Royal Charleroi.

Według informacji dziennikarza Sachy Tavolieriego, 22-letni napastnik już w piątek stawi się w Polsce, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, podpisze czteroletni kontrakt i zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Jagiellonii.

Belgijski snajper o gwinejskich korzeniach ma za sobą 37 występów w barwach Charleroi, w których zdobył trzy bramki. Wcześniej próbował sił w holenderskim Willem II, lecz tam nie zdołał wpisać się na listę strzelców w 14 spotkaniach. Według portalu Transfermarkt.de, Sylla jest wyceniany na około 600 tysięcy euro.

🏁✅Youssuf Sylla au Jagiellonia Białystok, c’est fait!



🤝 Comme prévu, le Sporting Charleroi et le club polonais ont trouvé un accord durant les précédentes 48 heures.



🏥 Visite médicale ce vendredi en Pologne.



✍🏼 Contrat de 4 ans. #RCSC



🔏 Exclusivité confirmée. #mercato pic.twitter.com/2hYbpDudVv — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 29, 2025

W Białymstoku liczą, że młody napastnik dzięki swoim warunkom fizycznym szybko odnajdzie się w PKO BP Ekstraklasie. Jagiellonia już w niedzielę (31 sierpnia) podejmie Lechię Gdańsk o godz. 17:30 w ramach 7. kolejki.