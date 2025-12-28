Jagiellonia Białystok interesuje się Przemysławem Wiśniewskim. Polak jednak wcale nie musi trafić do Dumy Podlasia. Spezia Calcio nie otrzymała jeszcze żadnej oferty za defensora - informuje speziacalcio.it.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Spezia nie otrzymała jeszcze oferty za Przemysława Wiśniewskiego

Jagiellonia Białystok ma za sobą udaną jesień. Podopieczni Adriana Siemieńca prezentowali się bardzo dobrze zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy jak i Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia już myśli o wiosennnym graniu, a władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami. Jak się okazało, jednym z ich głównych celów na styczeń jest pozyskanie Przemysława Wiśniewskiego ze Spezii Calcio.

Niewątpliwie przeprowadzka reprezentanta Polski do Jagiellonii Białystok byłaby sporym hitem transferowym. Powrót defensora do PKO Ekstraklasy jednak wcale jeszcze nie jest takie bliskie. Portal speziacalcio.it poinformował, że obecny pracodawca 27-latka nie otrzymał jeszcze żadnej oferty. Co prawda, Duma Podlasia ma jeszcze sporo czasu, ale drużyna z Serie B chciałaby jak najszybciej poznać stanowisko.

Przemysław Wiśniewski udowadnia od wielu miesięcy, że jest zawodnikiem na lepsze granie. Występy na zapleczu Serie A niekoniecznie pomagają w jego rozwoju. 27-latek zapewne skorzystałby z okazji przejścia do lepszego zespołu, jeśli na stole pojawiłaby się odpowiednia oferta. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się kwestia przyszłości reprezentanta Polski.

W obecnym sezonie Przemysław Wiśniewski rozegrał 18 spotkań w koszulce Spezii Calcio. Defensor nie ma na koncie jeszcze udziały przy strzelonym golu swojego zespołu.