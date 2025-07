Jagiellonia Białystok była przygotowana na sprzedaż Afimico Pululu. Nie ma ofert za tego napastnika, więc ruszyły rozmowy na temat nowej umowy, co w rozmowie na kanale Meczyki.pl potwierdził Łukasz Masłowski.

Pululu nigdzie się nie wybiera? Jagiellonia pracuje nad umową

Afimico Pululu ma za sobą imponujący sezon. Zabłysnął przede wszystkim w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie ustrzelił osiem bramek. Dołożył do tego również dziesięć trafień w Ekstraklasie, zatem wydawało się, że on jako pierwszy tego lata opuści Jagiellonię Białystok. W mediach nie brakowało informacji dotyczących szczegółów jego potencjalnej wyprowadzki, w tym chociażby wyceny.

Kolejne tygodnie nie przynoszą jednak żadnych wyjaśnień. Pululu pozostaje w Jagiellonii, z którą przygotowuje się do startu kolejnego sezonu. Do tej pory nie wpłynęła za niego ani jedna oficjalna oferta, co może sugerować, że zainteresowanie wcale nie jest tak duże lub oczekiwania finansowe białostoczan skutecznie odstraszyły zainteresowanych.

Rosną z kolei szanse na dalszą grę Pululu dla Jagiellonii. Klub rozpoczął rozmowy na temat nowej umowy, co ujawnił Łukasz Masłowski. Obecna obowiązuje tylko do 2026 roku.

– Rozpoczęliśmy rozmowy z Afimico Pululu w sprawie nowego kontraktu. Z punktu widzenia sportowego chcielibyśmy zatrzymać go w klubie. Z punktu widzenia piłkarza, to Afimico liczy pewnie, że coś atrakcyjnego się pojawi, ale na dzień dzisiejszy tego nie ma. Żadna oficjalna oferta nie wpłynęła do klubu – potwierdził dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie na kanale Meczyki.pl.