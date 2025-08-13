Sancho ma w czym wybierać. Następna potęga zainteresowana

Jadon Sancho niemal na pewno opuści Manchester United. Do rywalizacji o podpis angielskiego skrzydłowego dołączyła AS Roma - donosi brytyjska gazeta Daily Mail.

AS Roma obserwuje sytuację Jadona Sancho

Jadon Sancho jest łakomym kąskiem na rynku podczas tegorocznego okienka transferowego. Angielski atakujący, który nie znajduje się w planach szkoleniowca Manchesteru United – Rubena Amorima, ma opuścić Old Trafford jeszcze tego lata. W ostatnich tygodniach media wielokrotnie łączyły go z przenosinami do Juventusu czy Interu Mediolan, a także z powrotem do Borussii Dortmund, gdzie spędził najlepszy okres swojej kariery i wyrósł na jednego z czołowych skrzydłowych w Europie.

Jak informuje brytyjski dziennik „Daily Mail”, do walki o podpis Jadona Sancho właśnie dołączyła również AS Roma. Trener rzymskiej drużyny – Gian Piero Gasperini – buduje na nowo zespół Giallorossich, widząc w Angliku kluczowe wzmocnienie formacji ofensywnej. Rzymianie mogliby zaoferować 25-latkowi szansę na regularną grę oraz odbudowanie formy, którą prezentował w Niemczech. Włoski klub będzie jednak musiał zmierzyć się z poważną konkurencją, bo zainteresowanie piłkarzem jest bardzo duże.

Jadon Sancho rozpoczynał karierę w akademii Watfordu, a następnie przeniósł się do szkółki Manchesteru City. Największy rozgłos zyskał w Borussii Dortmund, gdzie w 158 spotkaniach zdobył 53 bramki i zanotował 67 asyst, będąc wówczas gwiazdą Bundesligi. W 2021 roku Manchester United zapłacił za niego ponad 85 milionów euro, lecz w Premier League nie udało mu się w pełni potwierdzić swojego talentu. Przypomnijmy, że lewy napastnik w ostatniej kampanii grał na wypożyczeniu w innej angielskiej ekipie – Chelsea.