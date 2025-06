Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jadon Sancho przymierzany do Fenerbahce Stambuł

Przyszłość Jadona Sancho wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy, że 25-letni skrzydłowy przed rozpoczęciem ostatniego sezonu został wypożyczony z Manchesteru United do Chelsea. Mimo że londyński klub zobowiązał się do wykupu 23-krotnego reprezentanta Anglii, to ostatecznie zapłacił karę umowną i odesłał zawodnika z powrotem do drużyny Czerwonych Diabłów. Warto dodać, iż lewy napastnik lada moment najprawdopodobniej ponownie zmieni otoczenie.

Trener zespołu Red Devils – Ruben Amorim – nie widzi bowiem miejsca dla tego piłkarza w składzie prowadzonej przez siebie ekipy. W poprzednich tygodniach Jadon Sancho był łączony z takimi klubami jak SSC Napoli, Juventus, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, West Ham United, Brentford, Tottenham Hotspur, Galatasaray Stambuł czy Al-Hilal. Jak poinformował w mediach społecznościowych Yagiz Sabuncuoglu, o podpis angielskiego gwiazdora zabiega również Fenerbahce Stambuł.

Trenerem drużyny Żółtych Kanarków jest nie kto inny jak Jose Mourinho, który podobno chciałby ściągnąć skrzydłowego Manchesteru United. Gigant znad Bosforu planuje dokonać poważnych wzmocnień, żeby w sezonie 2025/2026 odebrać mistrzostwo Turcji z rąk wyżej wspomnianego Galatasaray Stambuł. Jadon Sancho na pewno wniósłby sporo jakości do zespołu, który swoje domowe mecze rozgrywa na Sukru Saracoglu Stadyumu. W minionej kampanii słynny atakujący zdobył 5 bramek i zaliczył 10 asyst w 42 spotkaniach.