Borussia szykuje bombę transferową. Możliwy powrót do Dortmundu

Jadon Sancho może wrócić do Borussii Dortmund

Jadon Sancho, który w ostatnim sezonie grał na wypożyczeniu w Chelsea, wrócił już do Manchesteru United. Mimo że londyńczycy zobowiązali się do wykupu skrzydłowego, to ostatecznie skorzystali z pewnej furtki, aby nie ściągać 25-letniego atakującego na podstawie transferu definitywnego. Mianowicie, zwycięzcy Ligi Konferencji przelali 5 milionów euro na konto finalistów Ligi Europy w ramach kary umownej. Reprezentant Anglii najpewniej znów zmieni otoczenie, ponieważ Ruben Amorim na niego nie liczy.

W ostatnich dniach Jadon Sancho był przymierzany do takich klubów jak SSC Napoli, Juventus, Inter Mediolan West Ham United, Brentford, Tottenham Hotspur, Galatasaray Stambuł, Fenerbahce Stambuł czy Al-Hilal. W tle cały czas pojawia się również temat sentymentalnego powrotu lewego napastnika do Borussii Dortmund. Najnowsze informacje w tej sprawie ujawnił brytyjski serwis „TEAMtalk”, zdaniem którego włodarze z Signal Iduna Park wciąż badają możliwość ponownego sprowadzenia skrzydłowego.

Ciężko powiedzieć, czy Jadon Sancho po raz trzeci wyląduje w niemieckiej drużynie, dla której grał już w latach 2017-2021 oraz w drugiej połowie kampanii 2023/2024. 23-krotny reprezentant Anglii w koszulce ekipy Die Borussen rozegrał łącznie 158 meczów, strzelił 53 gole i zaliczył 67 asyst. Urodzony w Londynie piłkarz znakomicie odnajdywał się w Bundeslidze. Manchester United wycenił swojego zawodnika na 30 milionów funtów (35 milionów euro), więc Borussia Dortmund musiałaby się liczyć z podobnym wydatkiem.