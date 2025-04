Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Tottenham, Aston Villa i Newcastle chcą Jacka Grealisha

Manchester City nie będzie dobrze wspominać obecnego sezonu. The Citizens bardzo szybko pożegnali się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, a także zajmują odległą lokatę w Premier League. Taki stan rzeczy sprawia, że władze z Etihad Stadium będą aktywnie pracowały podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. The Citizens bowiem planują przebudowę kadry.

Jednym z piłkarzy, który może opuścić Manchester City, jest Jack Grealish. Anglik ma za sobą kiepskie miesiące, na co zareagował sam Pep Guardiola. Szkoleniowiec The Citizens przestał wiązać plany z pomocnikiem, który zaczął wzbudzać spore zainteresowanie na rynku. Jak poinformował serwis „Fichajes”, w grze o transfer 29-latka liczą się trzy kluby. A są to: Tottenham Hotspur, Aston Villa oraz Newcastle United.

Największe szanse na sprowadzenie Jacka Grealisha ma prawdopodobnie The Villans. Reprezentant Anglii bowiem jest wychowankiem zespołu z Villa Park. 29-latek może zatem zaliczyć sentymentalny powrót. Czas pokaże, w którym zespole w kolejnej kampanii będziemy oglądać zawodnika Manchesteru City.

Jack Grealish w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. Statystyki Anglika nie powalają na kolana. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.