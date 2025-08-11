Manchester City pozbędzie się reprezentanta Anglii. Kosztował fortunę

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jack Grealish na testach medycznych w Evertonie

Manchester City zdecydował się zakończyć współpracę z Jackiem Grealishem, a temat jego odejścia, który przewijał się od kilku tygodni, właśnie znalazł swój finał. Jak poinformował Fabrizio Romano, reprezentant Anglii przeniesie się do Evertonu, który w ostatnich dniach zintensyfikował starania o sprowadzenie skrzydłowego. Dla samego zawodnika to szansa na odbudowanie formy po nieudanym sezonie na Etihad Stadium, a dla klubu z Liverpoolu – duże wzmocnienie składu przed nowym sezonem Premier League.

Włoski dziennikarz zdradził również szczegóły transakcji. Jack Grealish trafi na Hill Dickinson Stadium na zasadzie rocznego wypożyczenia, a w umowie znalazła się opcja wykupu, ustalona na 50 milionów funtów. Z doniesień wynika, że piłkarz przeszedł już niezbędne testy medyczne. Zatem w każdej chwili możemy spodziewać się oficjalnego ogłoszenia transferu. Everton ma nadzieję, iż sprowadzenie doświadczonego Anglika pozwoli drużynie The Toffees powalczyć o coś więcej, niż tylko pewne utrzymanie w elicie.

Jack Grealish swoją karierę zaczynał w Aston Villi, gdzie szybko stał się kluczową postacią i jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w Premier League. Jego znakomite występy zaowocowały transferem do Manchesteru City w 2021 roku za rekordowe 100 milionów funtów. Na Etihad Stadium zdobył trzy mistrzostwa Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów, jednak nie zawsze był pierwszym wyborem Pepa Guardioli. Teraz 29-letni zawodnik spróbuje wrócić do najwyższej formy w barwach wspomnianego wyżej Evertonu.