Iwo Kaczmarski zmienia klub. Zaskakujący kierunek, Polak idzie do giganta! [NASZ NEWS]

Iwo Kaczmarski spędził ostatni sezon w Miedzi Legnica, a potem przymierzany był do kilku polskich i zagranicznych klubów. Z naszych informacji wynika jednak, że gracz Empoli zostanie we Włoszech. Ba, podpisze kontrakt z gigantem.

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Iwo Kaczmarski

Nie będzie wyjazdu z Włoch

Tego lata Iwo Kaczmarski był łączony z takimi klubami jak Wisła Kraków, czy cypryjski Pafos. Zawodnik Empoli pokazał się w ostatnim sezonie z dobrej strony w barwach Miedzi Legnica, do której był wypożyczony z włoskiego klubu.



Kaczmarski po zakończonych rozgrywkach wrócił do Empoli, ale znaszych informacji wynika, że właśnie zmienia pracodawcę. Nowym klubem tego zawodnika będzie… Inter Mediolan!

Oczywiście, na początek Polak trafi do drugiej drużyny włoskiego giganta. Kaczmarski dziś przechodzi testy medyczne, po których podpisze umowę z legendarnym klubem.